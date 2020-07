In Gallura ritorna anche il Dar, lo yacht super lusso in Costa Smeralda (Di sabato 25 luglio 2020) , Visited 103 times, 130 visits today, Notizie Simili: In Costa Smeralda arriva il primo yacht della… La Costa Smeralda torna a vivere ed il mare si… Il re degli yacht in Costa Smeralda: ritorna il… ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Gallura ritorna In Gallura ritorna anche il Dar, lo yacht super lusso avvistato in Costa Smeralda Gallura Oggi Santa Teresa Gallura, Silent Festival: forma ridotta ma grandi emozioni

Santa Teresa Gallura 25 luglio 2020 – Il Covid ancora non è stato definitivamente archiviato, ma la voglia di vivere grandi emozioni insieme , è sempre forte. Torna così la seconda edizione di un emoz ...

Province, riecco il Medio Campidano e addio Sud Sardegna

In consiglio regionale la legge sulle nuove province, la città metropolitana di Cagliari potrebbe passare da 17 comuni a 72 CAGLIARI. Cambio di direzione sul fronte delle nuove province di prossima is ...

Santa Teresa Gallura 25 luglio 2020 – Il Covid ancora non è stato definitivamente archiviato, ma la voglia di vivere grandi emozioni insieme , è sempre forte. Torna così la seconda edizione di un emoz ...In consiglio regionale la legge sulle nuove province, la città metropolitana di Cagliari potrebbe passare da 17 comuni a 72 CAGLIARI. Cambio di direzione sul fronte delle nuove province di prossima is ...