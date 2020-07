In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Luglio: La caserma dei carabinieri di Piacenza fu premiata nel 2018 per il lavoro sullo spacci (Di sabato 25 luglio 2020) Dolori giallorosa Il pressing dei giornaloni e le accuse al Tesoro Riparte l’assalto sul Mes Dopo il vertice ue di Carlo Di Foggia Moesch & Chandon di Marco Travaglio Nella pochade del compianto giudice Amedeo Franco, che prima condanna B. a 4 anni per frode fiscale insieme a quattro colleghi della sezione Feriale della Cassazione, poi firma tutte e 208 le pagine delle motivazioni, infine va a casa del suo condannato a dirgli che lui non voleva ma fu costretto dai quattro cattivoni del … “Camici di famiglia” L’ex capo di Aria ieri in Procura: “È collaborativo” Ha un atteggiamento “costruttivo”, Filippo Bongiovanni, di fronte ai magistrati che ieri mattina lo hanno a lungo interrogato. Bongiovanni è l’ex direttore generale di Aria, la centrale acquisti della Regione Lombardia, che compra tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul L'edicola di Walter Mutti è tornata al suo posto, alle Zattere VeneziaToday Monfortinjazz: nel weekend la mostra "Moments&More" e il concerto di Paolo Fresu

CUNEO CRONACA - L’Associazione Monforte Arte, in collaborazione con Attraverso Festival, è lieta di annunciare un progetto collaterale ad arricchire il programma di questa stagione. Da molti anni, inf ...

I conti del gruppo di Repubblica e Stampa durante il coronavirus

GEDI ha pubblicato un esteso resoconto piuttosto impressionante ed esemplare dell'aggravamento della crisi del settore durante gli scorsi mesi Il gruppo editoriale GEDI – che possiede i quotidiani Rep ...

