Imelda Staunton studia da Regina Elisabetta per The Crown 5 e 6: “L’ho incontrata e ho cantato per lei” (Di sabato 25 luglio 2020) Non indosserà la corona sul set prima di un anno, ma Imelda Staunton si sta preparando ad interpretare uno dei ruoli più ambiti che un'attrice inglese possa desiderare, quello di Sua Maestà Elisabetta II. Lo farà nella quinta e poi nella sesta stagione (appena annunciata) di The Crown, il pluripremiato period drama inglese di Peter Morgan, che l'ha scelta come nuova interprete della Regina dopo Claire Foy e Olivia Colman. Le riprese di The Crown 5 non partiranno prima dell'estate 2021, come annunciato dalla casa di produzione The Left Bank, che aveva già previsto, indipendentemente dalle contingenze, un anno di pausa dal set per impostare l'ennesimo cambio del cast. La produzione della quarta stagione, che vede ancora la Colman come ... Leggi su optimagazine

