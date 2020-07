Il web paga la multa allo studente che ha proiettato un porno a Bologna (Di sabato 25 luglio 2020) Ha proiettato, per circa 15 minuti un film hard sul maxischermo di Piazza Maggiore a Bologna, approfittando dell’allestimento per la rassegna estiva, ‘Sotto le stelle del Cinema’. Carlo, studente di Ingegneria, 24 anni, è diventato il protagonista di una delle notizie più ‘cliccate’ della Rete, tanto che, nel giro di poche ore, ha ricevuto dal Web il denaro sufficiente a pagare la multa da 3.300 euro per atti contrari alla decenza e oggi, sul suo profilo Facebook, scrive che “l’Italia vuole goliardia” e che darà in “beneficenza” i tanti euro raccolti in più del necessario.“L’Italia vuole Goliardia - scrive sul social network -: sono sollevato, commosso, fiero di quante persone si siano mobilitate per ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il web paga la multa allo studente che ha proiettato un porno a Bologna - onedaveinurlife : RT @iamexemi: Posso dire che questa cosa del ragazzo che proietta il porno in piazza, il web gli paga la multa, e tutti a urlare 'eroe! ces… - iamexemi : Posso dire che questa cosa del ragazzo che proietta il porno in piazza, il web gli paga la multa, e tutti a urlare… - Stellamares95 : RT @MalefikoDentro: NON LIMITATE IL PROBLEMA A #pedogate2020 , #pizzagatelsreal #HillaryClinton #Trump #Epstein E A TUTTI I BASTARDI FAM… - Nonha_stata : RT @MaurizioAlba: @ila_soleila Sono iscritto dal 2011, mai aperto fino a novembre 2016. Avevo zero following, 0 follower e zero twitt. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : web paga Trump indietro nei sondaggi: la paga Parscale, ex mago del web Il Fatto Quotidiano Il web paga la multa allo studente che ha proiettato un porno a Bologna

Raccolti più dei 3.300 euro necessari. "Sono sollevato, commosso. Il resto lo darò in beneficenza" dice Carlo, studente di Ingegneria. "L’Italia vuole Goliardia" Ha proiettato, per circa 15 minuti un ...

Infermieri pagati 5 euro per misurare temperatura in spiaggia: l’annuncio ‘scandaloso’

Nonostante il web molto spesso non perdona, soprattutto quando si parla di annunci di lavoro discutibili, non sono rari i casi di offerte lavoro al limite della decenza che poi iniziano a circolare su ...

Raccolti più dei 3.300 euro necessari. "Sono sollevato, commosso. Il resto lo darò in beneficenza" dice Carlo, studente di Ingegneria. "L’Italia vuole Goliardia" Ha proiettato, per circa 15 minuti un ...Nonostante il web molto spesso non perdona, soprattutto quando si parla di annunci di lavoro discutibili, non sono rari i casi di offerte lavoro al limite della decenza che poi iniziano a circolare su ...