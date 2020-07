Il tribunale del riesame rimette in liberta’ il boss Mariano Asaro (Di sabato 25 luglio 2020) Si sgonfia, e notevolmente, l’indagine dei carabinieri che aveva riportato in carcere il mafioso Mariano Asaro, considerato il capo della mafia castellamarese, e l’obbligo di dimora per la cognata Maria Vincenza Occhipinti e Maria Amato, tutti e tre tornati liberi. Il tribunale del riesame ha infatti annullato i provvedimenti del Gip che erano seguite all’indagine... L'articolo Il tribunale del riesame rimette in liberta’ il boss Mariano Asaro puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

La7tv : #inonda Caso Piacenza, Ilaria #Cucchi: 'La necessità di nascondere il pasticcio è costata alla mia famiglia più di… - virginiaraggi : Condannati 20 esponenti del clan Casamonica per spaccio droga in diversi quartieri di Roma. Nella nostra città non… - reportrai3 : Il Tribunale di Milano ha disposto la sorveglianza speciale per il capo ultrà del Milan Luca Lucci e la confisca di… - PaoloPiggi : CIVITAVECCHIA -Con sentenza della Seconda Sezione Bis, il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato in parte… - tvio2 : Il tribunale del riesame rimette in liberta’ il boss Mariano Asaro -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale del Tribunale del riesame, a Bolzano nessuna locale mafiosa autonoma Alto Adige Torino: migrante arrestata e ferita, polizia sotto inchiesta

Portata in udienza, per direttissima, con due vertebre rotte tanto da non riuscire a parlare. È l’amara vicenda di cui è protagonista una donna peruviana di 53 anni, arrestata domenica scorsa e scarce ...

Omicidio di Aldo Naro, il corpo sarà riesumato per una nuova autopsia

Il corpo di Aldo Naro, il giovane medico morto in un pestaggio avvenuto in una discoteca di Palermo, sarà riesumato e sottoposto a nuova autopsia. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Palermo Filippo ...

Portata in udienza, per direttissima, con due vertebre rotte tanto da non riuscire a parlare. È l’amara vicenda di cui è protagonista una donna peruviana di 53 anni, arrestata domenica scorsa e scarce ...Il corpo di Aldo Naro, il giovane medico morto in un pestaggio avvenuto in una discoteca di Palermo, sarà riesumato e sottoposto a nuova autopsia. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Palermo Filippo ...