Il Revenge Porn non è né vendetta né pornografia: è violenza di genere contro le donne (Di sabato 25 luglio 2020) Il Revenge Porn non è né vendetta né Pornografia. Revenge Porn è una violenza di genere a tutti gli effetti, un problema radicato nella cultura prima che nei social media. Dopo l’inchiesta di Fanpage.it sulle chat di Telegram, abbiamo parlato di educazione sessuale e digitale con Silvia Semenzin, ricercatrice e attivista: “Ho cercato di capovolgere il dibattito: non ci si deve concentrare sul ruolo della vittima e sulle sue eventuali ‘colpe’, ma bisogna cominciare a riflettere sul ruolo dei carnefici e sulle cause che spingono migliaia di uomini a incontrarsi online per scambiarsi foto di donne senza il loro consenso”. Sono anni che sentiamo parlare di Revenge ... Leggi su limemagazine.eu

Sesso di gruppo, i filmati arrivano sul telefonino del figlio di una delle protagoniste: indagata trentacinquenne [notiziediprato.it] notiziediprato.it Diffuse foto di nudo della ex su internet, agrigentino nei guai

Il Revenge Porn non è né vendetta né pornografia: è violenza di genere contro le donne

