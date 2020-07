Il ragazzo che ha proiettato un film porno a Bologna lancia una raccolta fondi per pagare la multa (Di sabato 25 luglio 2020) È intitolata “il prezzo della gloria” la raccolta fondi lanciata da Carlo Ferretti, studente universitario e ‘goliarda’ bolognese (come lui stesso di definisce nella descrizione), reo di aver proiettato la scorsa notte un film porno sul maxischermo del comune di Bologna in Piazza Maggiore. «Ho pensato di illuminare la notte della mia città con un bel film porno, da godermi con gli amici in una notte d’estate», ha spiegato Ferretti. «Ma la polizia non ha apprezzato e, per un giochetto del genere, devo pagare circa 5.000 euro (Se va bene) di multa». Da qui la richiesta «a tutti i simpatizzanti di un gesto di un contributo, per ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo che Novara, 14 anni di carcere al ragazzo che confessò il delitto dell'amico sui social network La Repubblica Torino, allenamento intenso prima della trasferta di Ferrara

Il tecnico Longo, dopo l’analisi tattica e l’attivazione muscolare in campo, ha diretto una sessione tecnica, che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con tempo ridotto. Alla ripresa del camp ...

Agropoli, ricostruita catena dei contatti. Contagiato trasferito in ospedale

È stato trasferito questa mattina presso l’ospedale Scarlato di Scafati il giovane risultato positivo al tampone nella giornata di ieri. Il ragazzo presenta sintomi che hanno richiesto il trasferiment ...

