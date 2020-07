Il procuratore: 'L'Arma volti pagina perché non sono solo mele marce' (Di sabato 25 luglio 2020) Lo scandalo della caserma dei carabinieri di Piacenza può assestare un 'colpo letale' alla reputazione dell'Arma se questa non saprà reagire. A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera è il ... Leggi su globalist

egos23 : RT @globalistIT: - fabiobellentani : RT @globalistIT: - GhostdogRunner : RT @globalistIT: - globalistIT : -