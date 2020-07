Il primo atto della guerra dei consolati tra Usa e Cina si è concluso (Di sabato 25 luglio 2020) AGI - Agenti federali e forze dell'ordine americane sono entrate nel consolato cinese di Houston, in Texas, che è stato chiuso e sgomberato come ordinato dall'amministrazione di Washington che ne ha assunto il controllo. Si chiude così il primo capitolo della “guerra dei consolati” tra le due potenze, indice di quello che è ormai uno scontro ideologico tra le due super potenze e che ha fatto tornare a parlare di ‘nuova guerra Fredda'. L'ultimo braccio di ferro tra Pechino e Washington è partito dopo l'ordine del dipartimento di Stato Usa di chiudere il consolato generale cinese a Houston, per i timori legati alla protezione della proprietà intellettuale statunitense e dei dati dei ... Leggi su agi

AGI - Agenti federali e forze dell’ordine americane sono entrate nel consolato cinese di Houston, in Texas, che è stato chiuso e sgomberato come ordinato dall'amministrazione di Washington che ne ha a ...

GEDI: nel semestre perdita da 120,5 mln (pesano svalutazioni testate per € 101,6 mln)

L’andamento del primo semestre del 2020 è stato notevolmente impattato dalla diffusione del virus Covid-19 e dalle conseguenti e opportune misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da ...

