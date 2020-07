Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha detto di non essere più positivo al coronavirus (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha detto di non essere più positivo al coronavirus, scrivendo sabato su Twitter di essersi sottoposto nuovamente al test e di essere risultato negativo. Bolsonaro, che ha 65 anni, aveva annunciato di essere risultato Leggi su ilpost

ULTIM'ORA PARMA ? Vicina la cessione del club a proprietà del Qatar Il nuovo presidente sarebbe Hisham Al Hamad Al… - Paragone lancia il nuovo partito Italexit, con lui la presidente del VII municipio di Roma. Lozzi: "Lascio M5s e mi… - Facciamo tanti auguri al Presidente della Repubblica #SergioMattarella, nato il #23luglio del 1941, con una delle i… - Parole disgustose da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, senza alcun rispetto per i cittadini,…

Ultime Notizie dalla rete : presidente del La profezia di Salerno, ex presidente del Modena : «Sapevo che la Reggiana sarebbe salita in B» La Gazzetta di Modena Franca Biglio presidente nazionale piccoli comuni sarà presente al workshop finale del Progetto Euro Lab

16:10 Saluti di apertura a cura del Comune di Benna – Promotore, Cristina Sitzia, Sindaco Saluti Istituzionali a cura della Regione Piemonte – Chiara Caucino, Assessore alle Politiche della Famiglia, ...

Ue, Sassoli: siamo dentro un'emergenza, servono subito riforme

Sono sate due settimane intense". Lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervento alla giornata conclusiva del seminario estivo "L'Italia che verrà - il ...

