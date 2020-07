Il pettegolezzo non è mai stato così misterioso Alla riscoperta di Desperate Housewives

Il pettegolezzo non è mai stato così misterioso. Alla (ri)scoperta di Desperate Housewives - (Di sabato 25 luglio 2020) Carlo Lanna Amata da pubblico e critica, Desperate Housewives resta una tra le serie tv più celebri di sempre che ha segnato il mondo dell'intrattenimento e l'America di oggi. Su Amazon Prime sono disponibili tutte e 8 le stagioni Ci sono tante serie tv che non passano mai di moda. Tra le tante produzioni americane di successo anche qui in Italia è impossibile non ricordare l’appeal di Desperate Housewives. Pioniera di un genere che ha fatto storia, negli Usa la serie tv è stata trasmessa per 8 lunghi anni, dal 2004 al 2012, sul network della ABC. 180 gli episodi prodotti. Arrivata nel nostro Paese un anno dopo solo per i clienti di Sky, successivamente su Rai Due ha trovato grande successo, imponendosi come una tra le serie in rosa più amate dal pubblico. Ora, in un tempo in ... Leggi su ilgiornale

siviwow : RT @uomodirame: Mi tengo distante da chi fa polemica per ricordarti che esiste anche lui, da chi parla a nome tuo senza che nemmeno conosca… - Tom_of_Inland : @Daxest Qualunque cosa significhi amore, per te che proietti rapporti sadomaso e ancora chiaramente non ti è passat… - SonSempreIoEh : è così bello stare zitti se non si ha niente da dire... perchè nessuno più è capace di stare zitto? perchè tutti se… - SonSempreIoEh : di cose che mi infastidiscono ce ne sono tante, ma ci sono 3 cose che proprio non sopporto: il pettegolezzo, i conv… - DalmaSafra : @onelarrie28 e perche parlano di nuovo di h8mille? perche l'hanno beccato con una bionda? (e' solo un pettegolezzo non so nulla) -

Ultime Notizie dalla rete : pettegolezzo non Il pettegolezzo non è mai stato così misterioso. Alla (ri)scoperta di Desperate Housewives ilGiornale.it Il pettegolezzo non è mai stato così misterioso. Alla (ri)scoperta di Desperate Housewives

Ci sono tante serie tv che non passano mai di moda. Tra le tante produzioni americane di successo anche qui in Italia è impossibile non ricordare l’appeal di Desperate Housewives. Pioniera di un gener ...

Tina Cipollari furiosa su Instagram: “Vergognatevi”

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata niente che meno che Tina Cipollari. Come è noto infatti il settimanale DiPiù ha svelato un’indiscrezione secondo la quale la stori ...

Ci sono tante serie tv che non passano mai di moda. Tra le tante produzioni americane di successo anche qui in Italia è impossibile non ricordare l’appeal di Desperate Housewives. Pioniera di un gener ...Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata niente che meno che Tina Cipollari. Come è noto infatti il settimanale DiPiù ha svelato un’indiscrezione secondo la quale la stori ...