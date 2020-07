Il pasticcio della domiciliazione bancaria per la Tari a roma (Di sabato 25 luglio 2020) Non solo i romani pagano una delle Tariffe rifiuti più alte d’Italia ricevendo in cambio un servizio che è sotto gli occhi di tutti, ma oggi il Messaggero racconta che c’è una nuova storia che riguarda AMA e la domiciliazione bancaria: quasi 100mila lettere sono partite in questi giorni dall’ufficio delle Entrate fiscali del Campidoglio, destinate ad altrettanti romani che rischiano di diventare, involonTariamente, evasori della tassa per l’immondizia. Cittadini che hanno attivato, magari da anni, l’opzione della «domiciliazione bancaria» della Tariffa, l’addebito sul conto che ... Leggi su nextquotidiano

Giovanna Abate è attualmente al centro del gossip. La sua breve storia con Sammy ha fatto molto discutere; l’ex tronista stanca ha deciso di sfogarsi in un’intervista e raccontare tutta la verità. Gio ...

"Pabe, che pasticcio: quella carta è tutta sbagliata, il Comune faccia chiarezza"

Marmo: non si placano le polemiche. Dopo le manifestazioni di piazza in occasione delle votazioni del consiglio comunale sul nuovo regolamento e sul primo dei 3 Pabe c’è chi punta il dito su errori fo ...

