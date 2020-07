Il parlamento somalo “licenzia” il premier: “Difeso principio one person, one vote” (Di sabato 25 luglio 2020) "Il parlamento somalo ha difeso il principio 'una persona un voto', questo è un passo importante per lo sviluppo democratico della Somalia": così il senatore somalo, Mahdi Dahir Sheikh Nur, ha spiegato ad askanews la sfiducia votata oggi dall'assemblea di Mogadiscio al premier Hassan Ali Khaire."Quando assunse l'incarico (nel marzo del 2017, ndr) Khaire aveva promesso di portare il paese alle urne con la legge 'una persona un voto' entro il 2020 e questo non è successo - ha precisato il senatore - anzi lui ha appoggiato la posizione dei leader degli Stati fedarali di ricorrere ancora alle elezioni indirette, cioè a deputati scelti dai leader dei clan, con la possibilità che siano controllati anche dagli Shebab. Il ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : parlamento somalo Somalia, premier sfiduciato: "Difeso principio one person, one vote" askanews Somalia, premier sfiduciato: “Difeso principio one person, one vote”

Roma, 25 lug. (askanews) – “Il parlamento somalo ha difeso il principio ‘una persona un voto’, questo è un passo importante per lo sviluppo democratico della Somalia”: così il senatore somalo, Mahdi D ...

Somalia: parlamento approva mozione di sfiducia al premier Khaire

Mogadiscio, 25 lug 13:40 - (Agenzia Nova) - Il parlamento della Somalia ha sfiduciato il primo ministro Hassan Ali Khaire. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sonna” che cita il presidente del parlamento, ...

Roma, 25 lug. (askanews) – “Il parlamento somalo ha difeso il principio ‘una persona un voto’, questo è un passo importante per lo sviluppo democratico della Somalia”: così il senatore somalo, Mahdi D ...Mogadiscio, 25 lug 13:40 - (Agenzia Nova) - Il parlamento della Somalia ha sfiduciato il primo ministro Hassan Ali Khaire. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sonna” che cita il presidente del parlamento, ...