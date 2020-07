Il nuovo Forza Motorsport sarà una rivisitazione della serie (Di sabato 25 luglio 2020) Il nuovo Forza Motorsport è stato annunciato l'altro giorno durante gli Xbox Games Showcase ed ha senza dubbio lasciato a bocca aperta molti di noi, quanto all'assenza del numero nel titolo gli sviluppatori di Turn 10 hanno affermato che questo nuovo capitolo sarà una rivisitazione della saga automobilistica."Con il nuovo Forza Motorsport, il ray tracing approderà sul Forza tech. Vedrete un mondo dinamico in 4K e 60 FPS. Gli elementi cardine della serie come macchine, creatività e competizione saranno presenti in questa nuova generazione. Xbox series X (grazie al suo focus su velocità e potenza) ci dà l'opportunità di ... Leggi su eurogamer

