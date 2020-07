Il New York Times elogia la gestione del virus in Italia: ''L'America può solo invidiare il suo successo'' (Di sabato 25 luglio 2020) ''Sulla gestione della pandemia, l'Italia sta facendo vergognare l'America''. Sono le parole con le quali l'economista statunitense Paul Krugman , Premio Nobel nel 2008, elogia come il nostro Paese ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Coronavirus, dal New York Times paragone tra Usa e Italia: 'Fallimento di Trump' - lorepregliasco : Se ci fosse una versione in italiano del New York Times o del Washington Post o dell'Atlantic, con tutti i pezzi di… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Il 20 luglio del 1992 le @FrecceTricolori sorvolarono i cieli americani in occasione dell'operazione… - DBoltri : @AlessandroMoro Strano... è successa la stessa cosa a @gjoegl ieri. A New York...???????????????????? - _ssselma_ : RT @szampa56: Essere orgogliosi del proprio lavoro e del proprio Paese. Da leggere, sul New York Times: Why Can’t Trump’s America Be Like I… -