Il Napoli su Pessina ma occhio a Milan, Roma e Valencia (Di sabato 25 luglio 2020) Uno dei nomi caldi del mercato è quello di Matteo Pessina che con l’Hellas ha avuto una stagione da protagonista con 7 gol che hanno portato 11 punti alla squadra. Il suo cartellino appartiene all’Atalanta, che valuterà il da farsi ma che, se arrivasse l’offerta giusta, lo lascerebbe partire. Secondo Calciomercato.com, Pessina vorrebbe tornare al Milan, che a suo tempo lo cedette ai bergamaschi e che ha il 50% sulla futura rivendita. Per il momento i rossoneri, però, non si sono mossi, mentre ci sono tre club che fanno sul serio. “La Roma, che ha già chiesto il giocatore all’Atalanta e sta portando avanti la trattativa; il Napoli, con Gattuso pronto a cucirgli addosso il ruolo di mezzala, e il Valencia, più distante ... Leggi su ilnapolista

Il Napoli è molto forte sulle tracce di Matteo Pessina, calciatore di proprietà dell'Atalanta in prestito al Verona di Ivan Juric. Matteo Pessina ha stupito tutti, il cartellino del giocatore è di pro ...Stagione importante per il calciatore classe 1997, che con 7 gol è stato uno dei centrocampisti più prolifici del campionato italiano. Sul calciatore c’è l’interesse di Roma, Napoli e Milan in Serie A ...