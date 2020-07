‘Il mondo soffre per mancanza di pensiero’: il manifesto di Leuzzi per ripartire dopo la pandemia (Di sabato 25 luglio 2020) “È questa la novità del dopo virus: rispondere insieme alla mancanza di pensiero”. Ne è convinto monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, che è anche medico. Il vero e proprio manifesto del presule per ripartire dopo la pandemia è contenuto in un’agile pubblicazione intitolata Il mondo soffre per mancanza di pensiero. Da Paolo VI a Francesco (Palumbi), impreziosita dalla prefazione del professore Eugenio Gaudio, rettore dell’Università di Roma La Sapienza. In uno scenario molto incerto, anche all’interno della Chiesa italiana, su come ricominciare dopo il coronavirus, facendo tesoro dell’esperienza drammatica che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

virginiaraggi : Oggi siamo in via Celio Vibenna, la strada che regala un panorama unico al mondo: il Colosseo. Il Simu ha avviato i… - ManlioDS : Capite perché in Italia lo chiamano il “cazzaro” e all’estero lo nominano tra i primi 3 bufalari al mondo? Non c’è… - caritas_milano : 'Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola' Talmud Rapporto Istat: Italia fanalino di coda in Euro… - faustacu : #COVID?19 il contagio sta aumentando in tutto il mondo. Ieri in sole 24 ore 248mila contagi. Solo quegli ignoranti,… - negromanten1 : @AlfioKrancic ... è una necessità della società moderna, considerarti malato per farti crepare e lasciare il posto… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il mondo Decreto Rilancio, Gostoli: «Serve una svolta, il tempo non è una variabile indipendente» Centropagina