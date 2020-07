Il micro-slip è troppo micro. Sconvolgente Elisabetta Canalis: laddove non batte il sole, foto pazzesca | Guarda (Di sabato 25 luglio 2020) Tutti zitti. Potrebbe essere questo l'ipotetico commento di Elisabetta Canalis alla sua stessa foto, l'ultima pubblicata su Instagram. No, il volto non si vede: come a intimare il silenzio, appunto. La showgirl si mostra all'interno di un sontuoso bagno, cappello di paglia in testa e smartphone in mano a coprirle il viso, appunto. Un bikini, nero, per un selfie da urlo, che resterà negli annali. Il fisico è scolpito, pazzesco, marmoreo. E l'occhio inevitabilmente cade sul microslip, talmente piccolino da lasciar vedere il differente colore dell'abbronzatura. Già, talmente piccolo da mostrare le zone in cui non batte il sole. Una Elisabetta Canalis semplicemente pazzesca e ... Leggi su liberoquotidiano

