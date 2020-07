Il Manchester City ci crede: all-in per Kalidou Koulibaly (Di sabato 25 luglio 2020) Tutti pazzi per Koulibaly. Dall'Inghilterra molti club importanti hanno messo nel mirino il centrale difensivo del Napoli e salgono le sue quotazioni per un suo trasferimento in Premier League. L'ex Genk dal suo arrivo al San Paolo è cresciuto esponenzialmente diventando uno dei difensori più forti e completi non solo della Serie A, ma anche del panorama Europeo.Manchester City PUNTA Koulibalycaption id="attachment 799618" align="alignnone" width="300" Koulibaly (getty images)/captionSecondo quanto riportato da SportWitness sul giocatore ci sono tutte le big del calcio inglese e notizia dell'ultim'ora, anche il Chelsea si sarebbe inserito nell'asta. I media inglesi parlano però di un vantaggio del Manchester City che è disposto a ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Goal Alert: Arsenal *2-0 Manchester City *(Aubameyang 71’) #SSFootball - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Result: Arsenal 2-0 Manchester City #SSFootball - beren117 : RT @Vatenerazzurro1: Gol segnati su rigore in questa stagione: Ronaldo: 13 Real Madrid: 12 Chelsea: 11 Manchester City: 10 Bayern München:… - giuliomerelli : @milanista______ @PiauiLuiz @Pirichello Chiese il Nottingham Forrest al Manchester City -