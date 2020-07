Il Giornale: riaprire gli stadi sì, ma per basket e pallanuoto (Di sabato 25 luglio 2020) Pagnoni su Il Giornale commenta con soddisfazione le affermazioni del ministro dello sport Spadafora che ha detto che, curva dei contagi permettendo, a settembre vuole riaprire gli stadi seppur con posti limitati. Un’occasione offerta al calcio e allo sport in generale per dare un esempio a un Paese che sembra schizofrenico nei comportamenti antivirus. Da una parte ti misurano ancora la febbre per entrare al supermercato, dall’altra ti puoi accalcare liberamente nelle movide, sulle spiagge, in tutti i luoghi di assembramento estivo in cui soprattutto i giovanissimi si esibiscono tranquillamente senza mascherina. Pagnoni però rilancia e sottolinea che più che per il calcio, l’iniziativa dovrebbe essere per il basket, la pallanuoto C’è tutto un altro sport ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Giornale: riaprire gli stadi sì, ma per #basket e #pallanuoto Sport che hanno avuto il coraggio di cancellare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale riaprire Quell'appello di Briatore per salvare la Sardegna "Ora riaprire discoteche" ilGiornale.it Tra una settimana riapre il viadotto Imera, M5S all’Ars: "Falcone si dimetta come aveva promesso"

"Fino a qualche settimana fa era poco più che una scommessa. E pure un tantino azzardata, ora è una certezza: il viadotto Imera sulla A19 sarà riaperto il 31 luglio, grazie alla grande accelerazione e ...

Calcio, Spadafora: "Se calano i contagi a settembre riapriamo gli stadi"

«Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una ser ...

"Fino a qualche settimana fa era poco più che una scommessa. E pure un tantino azzardata, ora è una certezza: il viadotto Imera sulla A19 sarà riaperto il 31 luglio, grazie alla grande accelerazione e ...«Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una ser ...