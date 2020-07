Il gettone pagato ai consiglieri regionali anche durante il lockdown (Di sabato 25 luglio 2020) Giacomo Salvini oggi sul Fatto racconta che in Italia esiste anche il gettone di assenza: nonostante le riunioni telematiche i consiglieri regionali hanno continuato a incassare il gettone di presenza. Bonus trasferte incluso: Come se tutto rientrasse nella normalità, i consiglieri regionali di tutta Italia – d al Piemonte alla Calabria fino alle Regioni a Statuto speciale – hanno continuato a guadagnare la stessa somma (circa 10 mila euro lordi) nonostante le loro mansioni si siano molto ridotte. NON SOLO:in alcuni casi, i consiglieri hanno continuato a prendere il gettone di presenza e il rimborso spese (il cosiddetto “bonus trasferta”) nonostante non dovessero fare alcuno spostamento dalla propria ... Leggi su nextquotidiano

Racing Point e Alpha Tauri potranno aggiornare le loro monoposto 2020 con i pezzi omologati di Mercedes W11 e Red Bull RB16 senza pagare alcun token grazie a un buco regoalmentare studiato scientement ...

Green, empatico, solidale Ecco i nuovi gusti di gelato

Nord, Centro e Sud. Tre città italiane – Genova, Firenze e Salerno –, tre tradizioni gastronomiche e tre modi diversi per vivere il re dell’estate, sua maestà il gelato. A Salerno, da un’idea di Coldi ...

