Il fotomontaggio del tweet di Giorgia Meloni sui Carabinieri arrestati a Piacenza (Di sabato 25 luglio 2020) Circolano alcuni screenshot e fotografie fatte allo schermo di un PC con un tweet associato a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Nel testo presente nell’immagine leggiamo un riferimento al caso dei Carabinieri arrestati a Piacenza: «Complimenti all’Arma dei Carabinieri per aver chiuso quel covo di violenti a Piacenza, solidarietà ai Carabinieri che per un’assurda montatura giudiziaria sono stati arrestati quest’oggi a Piacenza. Sempre al vostro fianco, sicuri della vostra innocenza». Il tweet è falso, una bufala per diversi motivi, facilmente riconoscibili ad occhio nudo. Il post di Lorenzo con la foto scattata allo ... Leggi su open.online

