Il focolaio nel foggiano con il medico ospedaliero positivo al Coronavirus

In Puglia ci sono 13 nuovi contagi da Coronavirus: mai così tanti da fine maggio. A preoccupare sono soprattutto i rientri dall'Est mentre la Regione prepara un piano per chi arriva. I focolai sono stati segnalati nelle province di Foggia e Lecce mentre nel Salento un medico ospedaliero ha scoperto di essere positivo. E, come spiega oggi a Repubblica Bari il direttore generale dell'Asl, Rodolfo Rollo, il contagio ha riguardato poi sette persone. Nella provincia di Foggia a contrarre il virus è stato un nucleo familiare di cinque persone (anche in questo caso c'è un medico fra loro e lavora in un ospedale pubblico). Negli ospedali la situazione è sotto controllo perché i cittadini che attualmente sono positivi al virus sono asintomatici o ...

