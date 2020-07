Il discorso sulla condizione femminile di Paola Cortellesi che tutte dovremmo leggere (Di sabato 25 luglio 2020) Libere, forti e ribelli, se serve, siamo esattamente così noi donne di oggi, e guai a chi osa dire il contrario. Ed è questo il messaggio che dobbiamo trasmettere alle future generazioni per difenderci dal germe del maschilismo che ancora si insinua, in maniera meschina, nella società di oggi. Dobbiamo farlo per noi e per il valore che abbiamo scelto di attribuirci, per tutte le lotte che altre donne hanno combattuto per noi, per tutto quello che facciamo e che scegliamo di essere ogni giorno. E sarebbe bello credere che i pregiudizi, le discriminazioni e il maschilismo siano solo un ricordo lontano. La verità è che oggi, ancora, alcune subdole convinzioni sono nascoste nelle credenze della società. Ecco perché il monologo di Paola Cortellesi resta sempre attuale e lo sarà anche ... Leggi su dilei

