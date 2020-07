Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ammette di aver fatto false dichiarazioni contro New York (Di sabato 25 luglio 2020) Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ammette di aver fatto false dichiarazioni nei confronti di New York. Infatti, l’amministrazione Trump aveva deciso di vietare ai newyorchesi i programmi che consentono ai viaggiatori di attraversare le frontiere statali in corsia preferenziale. Le accuse mosse al Dipartimento di Sicurezza Nazionale I funzionari della Sicurezza Nazionale hanno rilasciato false … Leggi su periodicodaily

Chi è (e cosa ha fatto) la biologa arrestata al consolato cinese in California Formiche.net Giunta Regionale approva rendiconto 2019, assessore Talarico: "Ulteriore passo verso la normalizzazione"

Catanzaro - La giunta regionale, nell'ultima riunione presieduta da Jole Santelli, su proposta dell'assessore al bilancio Francesco Talarico, ha approvato il rendiconto 2019 completando un lavoro inte ...

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ammette di aver fatto false dichiarazioni contro New York

I funzionari della Sicurezza Nazionale hanno rilasciato false dichiarazioni nel tentativo di giustificare l'espulsione dei residenti di New York da programmi che consentono ai viaggiatori degli Stati ...

