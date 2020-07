Il Dalian copia il Napoli per la presentazione delle magliette (Di sabato 25 luglio 2020) Ipotizziamo un accordo tra il Napoli e il Dalian, altrimenti non si spiegherebbe la tremenda somiglianza tra la presentazione delle maglie effettuata dal Napoli e da Kappa due anni fa e quella attuale della squadra di Hamsik e Benitez. Anche via video. Visualizza questo post su Instagram Due to Covid-19, people keep social distance for several month for everyone’s safety. And also, large population are not allowed, places such as cinema, had a huge loss in 2020. Wish the film industry could be normal as soon as possible. #Dalianyifang #Dalianpro Un post condiviso da Dalian Pro FC (@Dalianyifangfc) in data: 21 Lug 2020 alle ore 9:40 PDT L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

