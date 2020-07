Il coronavirus cambia tutto, saldi in anticipo e spesa in calo: le date (Di sabato 25 luglio 2020) È già partita la stagione dei saldi estivi, molto in anticipo rispetto al solito. A stravolgere tutto c’hanno pensato gli effetti della pandemia da coronavirus sulle casse dei commercianti. Ma nonostante il tentativo di muoversi prima sul calendario, uno studio di Confcommercio stima un calo del 40% della spesa per famiglia durante il periodo degli sconti. Lo studio di Confcommercio: -40% durante i saldi I negozianti già in grosse difficoltà da fenomeni come il Black Friday e in generale dalla grande avanzata degli acquisti on-line, quest’anno dovranno fare i conti anche con gli impedimenti provocati dal distanziamento sociale e la paura provocata dal Covid-19. Il viavai tra i negozi e le prove in camerino sono abitudini non ... Leggi su quifinanza

