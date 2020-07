Il ca**one al pepperone di Mama C*zzi – Photoshop e coprolalia (Di sabato 25 luglio 2020) La piaga dei prodotti “Italiani fatti all’estero” dai nomi assurdi genera i mostri, ma quando ci è stato esibito Il ca**one al pepperone di Mama C*zzi, sapevamo che c’era una forte mano di Photoshop e quel genere di umorismo che solitamente superiamo nella fase anale. Il ca**one al pepperone di Mama C*zziProdotto che, ovviamente, non esiste, nonostante abbia suscitato commenti derisivi verso gli inesistenti traduttori. In realtà una semplice ricerca ci porta a capire che non esiste nessun ca**one al pepperone di Mama C*zzi, e non si tratta neppure di un prodotto americano. Si tratta del “Calzone di Mama ... Leggi su bufale

