Il Brescia pensa già alla serie B, il Parma sorride (Di sabato 25 luglio 2020) Brescia, 25 luglio 2020 - Dopo aver subito la sentenza che lo condanna ad un mesto ritorno in serie B con la sconfitta patita a Lecce, il Brescia si arrende anche al Parma per il ventiquattresimo ... Leggi su ilgiorno

ilnapolionline : Serie A 36° giornata,Brescia-Parma:Per i ducali ci pensa Kulusevski! - - lucia25968868 : RT @JohannesBuckler: In serie A continuai a farmi notare. Il più bel complimento? Quello di Dino Zoff dopo un Juventus-Brescia. Ma non pote… - AttilaAzureRive : RT @JohannesBuckler: In serie A continuai a farmi notare. Il più bel complimento? Quello di Dino Zoff dopo un Juventus-Brescia. Ma non pote… - Sashka10774 : RT @JohannesBuckler: In serie A continuai a farmi notare. Il più bel complimento? Quello di Dino Zoff dopo un Juventus-Brescia. Ma non pote… - XYZxyzY6 : RT @JohannesBuckler: In serie A continuai a farmi notare. Il più bel complimento? Quello di Dino Zoff dopo un Juventus-Brescia. Ma non pote… -