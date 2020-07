Il 25 luglio è il giorno di pasta al burro e parmigiano (Di sabato 25 luglio 2020) I sette fratelli Cervi, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, ed Ettore, contadini antifascisti, erano i figli di Alcide Cervi e di Genoeffa Cocconi. I loro nomi sono legati indissolubilmente alle Resistenza: medaglia d’argento al valor militare, ai fratelli Cervi sono state dedicate molte vie in varie città italiane, numerose poesie, canzoni e tanti ricordi. Fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943 nel poligono di tiro di Reggio Emilia, sono stati anche protagonisti e fautori di uno dei momenti di grande valore dal punto di vista simbolico, a Campegine nel luglio del 1943. Da allora, il 25 luglio si celebra in tutta Italia questo vero e proprio funerale del fascismo a tavola, con acqua, farina e parmigiano come protagonisti. È la ‘pastasciutta antifascista’ e ... Leggi su linkiesta

Linkiesta : La fantastica storia della pasta al burro e parmigiano, altrimenti nota come 'Pastasciutta antifascista'. Di… - RaiTre : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino veniva u… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi, 22 luglio, alle ore 21 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del giorno: - PaoloBMb70 : Accadde Oggi – I fatti del giorno nella storia | 27 luglio : La mala erba non muore mai. - ClaudioMeazza : RT @fdragoni: 26 luglio 2020 #RAIGR2 ore 19:30 prima notizia 'Nessun morto in Lombardia a causa del #CORONAVIRUS per il terzo giorno conse… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio giorno 26 luglio: Juventus campione d’Italia nel giorno dello Scudetto assegnato all’Inter nel 2006 Sport Fanpage I dati italiani sul Coronavirus sono attendibili?

Ieri il sasso nello stagno lo ha lanciato Andrea Crisanti: «C’è qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone gius ...

Il Covid dei Balcani al microscopio: non è mutato, ma ha una carica virale poderosa

PORDENONE - Il virus “casarsese” finisce ai raggi “x”. Si cerca di capire se si tratti di una mutazione (anche lieve) del ceppo di Sars-CoV2 (il Coronavirus) già noto alla scienza oppure se a cambiare ...

Ieri il sasso nello stagno lo ha lanciato Andrea Crisanti: «C’è qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone gius ...PORDENONE - Il virus “casarsese” finisce ai raggi “x”. Si cerca di capire se si tratti di una mutazione (anche lieve) del ceppo di Sars-CoV2 (il Coronavirus) già noto alla scienza oppure se a cambiare ...