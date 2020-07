Ieri in Italia 253 i casi e solo 5 morti. Quarantena da Romania e Bulgaria (Di sabato 25 luglio 2020) Andrea Cuomo L'Iss: Rt nazionale sotto quota 1. "Ora focolai d'importazione" I numeri vanno piano ma c'è un'Italia inquieta, che ha ancora paura, che guarda con sospetto a quello che accade fuori dai confini, che inizia a prendere misure contro una movida troppo disinvolta. I numeri, quindi, prima di tutto: Ieri 252 nuovi contagi (il giorno prima erano stati 306) e appena cinque morti, il dato più basso da febbraio. Il numero totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 245.590. I dati disaggregati per regioni confermano la tendenza degli ultimi giorni: la Lombardia non ha più la maggioranza dei casi (Ieri 53, meno dei 63 dell'Emilia-Romagna) ma il contagio si estende in tutta Italia, con due sole regioni (Valle d'Aosta e Basilicata) a ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - rtl1025 : ?? Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Pr… - Mov5Stelle : Il risultato conseguito ieri a Bruxelles grazie al lavoro straordinario della nostra delegazione guidata dal presid… - Andreaacquista : RT @simply_bash: @robersperanza Il vicino dei miei è tornato ieri DALL'IRAN... Ha girato mezza Europa ed è rientrato in Italia! #buffona… - ginosecco : RT @Bluefidel47: 5 morti ieri di corona virus in tutta Italia, dicono i mezzi di informazione. Come al solito, non si sa l'età, le patolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri Italia Coronavirus, oggi in Italia 252 nuovi casi e 5 morti Il Sole 24 ORE Diasorin sospende esperimenti in Italia

La multinazionale farmaceutica Diasorin sospende le nuove attività di sperimentazione clinica con gli enti pubblici italiani. "Diasorin – si legge nel comunicato diffuso ieri pomeriggio –, avendo appr ...

L’Fbi ha duemila inchieste contro la Cina: “Le operazioni di spionaggio sono un’emergenza globale”

INVIATO A NEW YORK. Le operazioni di spionaggio della Cina non sono un problema esclusivamente americano, ma rappresentano un’emergenza globale». A lanciare l’allarme è un alto funzionario dell’ammini ...

La multinazionale farmaceutica Diasorin sospende le nuove attività di sperimentazione clinica con gli enti pubblici italiani. "Diasorin – si legge nel comunicato diffuso ieri pomeriggio –, avendo appr ...INVIATO A NEW YORK. Le operazioni di spionaggio della Cina non sono un problema esclusivamente americano, ma rappresentano un’emergenza globale». A lanciare l’allarme è un alto funzionario dell’ammini ...