Ibrahimovic sui social | “Così pensi che la mia carriera sia finita? Mi sto solo riscaldando” Il video

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha postato su Instagram un video in cui parla del suo futuro. Queste le parole dello svedese: "Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo. E ora pensi che io sia finito. Per tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Perché io sono Zlatan Ibrahimovic, e mi sto solo riscaldando".

