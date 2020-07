Ibrahimovic e l’indizio social: in arrivo il rinnovo con il Milan? (FOTO) (Di sabato 25 luglio 2020) Sono giorni importanti per Zlatan Ibrahimovic in ottica futuro. Oggi l’attaccante del Milan è stato a Montecarlo per incontrarsi con il suo agente, Mino Raiola e decidere insieme la strategia da attuare con il club rossonero. Lo svedese non ha mai nascosto di non avere nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e pochi minuti fa ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe rivelarsi un indizio sulla sua permanenza al Milan. La FOTO pubblicata lo ritrae con indosso la maglia rossonera mentre accarezza un leone e al centro il suo nome che spicca con lo stemma del club. Di certo, per avere la completa sicurezza bisognerà inevitabilmente attendere ancora qualche giorno. Leggi su sportface

