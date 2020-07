Ibrahimovic, che schiaffo alle critiche: “pensate che sia finito? Mi sto solo scaldando” (Di sabato 25 luglio 2020) “Pensate che io sia finito? Mi sto solo scaldando“, firmato Zlatan Ibrahimovic. Che non fosse un 38enne come gli altri lo sapevamo da tempo, ne abbiamo avuto prova quando ha risollevato da solo il morale e la stagione del Milan nel giro di poche partite, ma il tempo passa e l’età avanza anche per Ibrahimovic. Normale farsi qualche domanda sul suo futuro, per altro ancora incerto tanto nel Milan quanto nel calcio. Sui social Ibra risponde così: “quindi pensate che io sia finito. Che la mia carriera terminerà presto. Non mi conoscete. Ho dovuto combattere per tutta la vita. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano spezzarmi, ma mi hanno solo reso più forte. Altre ... Leggi su sportfair

AntoVitiello : #Ibrahimovic sui social: 'Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Ho sol… - TrashTweetsOnIy : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic sui social: 'Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Ho solo una… - Angelo_Z93 : RT @ElboAcMilan: Ci serve non solo lui, ma almeno altri due come lui. Che spieghino ai compagni che quando un avversario fa lo stupidino, b… - Angelo_Z93 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic sui social: 'Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Ho solo una… - Antimosj7 : @FBiasin Più che altro, nell'equazione Pioli=bravo avrei messo due variabili per fare un discorso un po' più comple… -