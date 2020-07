I soldi per pensioni e stipendi ci sono? Il governo rassicura, ma inquieta il pressing sul Mes (Di sabato 25 luglio 2020) I dubbi, sollevati ieri da un articolo del “Sole24Ore“, li ha in parte rinfocolati oggi “Repubblica“. Che da un lato riporta le rassicurazioni del governo, con la nota ufficiale del Tesoro, sulla copertura di “cassa” necessaria per far fronte a pensioni e stipendi, mentre dall’altro fa notare come il pressing del Pd per l’ottenimento del Mes (soldi freschi, immediati) sia un segnale che va in tutt’altra direzione. Gualtieri e la nota su pensioni e stipendi “I soldi in cassa ci sono. Tranquilli italiani, pensioni e stipendi saranno regolarmente pagati come del resto è successo anche nei momenti più critici del ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : PORRO: 'SOLDI GESTITI DA CONTE, ARCURI E AZZOLINA? 3 MILIARDI PER I BANCHI NELLE SCUOLE' #vociitaliane - matteosalvinimi : Spendere centinaia di milioni (senza nemmeno riuscirci) per dei “banchi con le rotelle”, invece di usare quei soldi… - matteosalvinimi : Tutti gli altri Paesi stanno procedendo con i loro fondi, non si capisce perché l’Italia debba aspettare per un ann… - alex_bissa : #banchi Costo per il ministero:€300x3.000.000=€900.000.000 Costo per un qualunque privato: €42x3.000.000=€126.000.… - MauroBeltramo : RT @LaVeritaWeb: Per avere i soldi, Giuseppe Conte dovrà attenersi alle ultime raccomandazioni dell'Ecofin. -

Ultime Notizie dalla rete : soldi per Conto corrente: più 3.480euro chi potrà avere i soldi dei fondi? Trend-online.com Carabinieri Piacenza, il sondaggio. Possiamo ancora fidarci di qualcuno?

Di chi (o di che cosa) dobbiamo ancora avere fiducia? La domanda non è così peregrina in un Paese che ha visto crollare buona parte delle sue certezze in poco più di un quarto di secolo. Il sondaggio, ...

Corruzione nel Tribunale di Napoli: atti insabbiati, condannati quattro avvocati

Soldi per insabbiare fascicoli, per ottenere scappatoie, per distruggere atti giudiziari. Accordi indicibili tra utenti della giustizia napoletana, arrivano condanne per avvocati, cancellieri, dipende ...

Di chi (o di che cosa) dobbiamo ancora avere fiducia? La domanda non è così peregrina in un Paese che ha visto crollare buona parte delle sue certezze in poco più di un quarto di secolo. Il sondaggio, ...Soldi per insabbiare fascicoli, per ottenere scappatoie, per distruggere atti giudiziari. Accordi indicibili tra utenti della giustizia napoletana, arrivano condanne per avvocati, cancellieri, dipende ...