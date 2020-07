I pericolosi ritardi del governo, Bruxelles-Roma, andata e ritorno (Di sabato 25 luglio 2020) Il 21 luglio l’Europa ha completato la sua risposta al problema economico: 750 miliardi di euro destinati ad alimentare la crescita con la spesa pubblica dei paesi membri. Si aggiungono ai 540 miliardi (Sure, Bei, Mes) stanziati in aprile per contrastare la recessione da pandemia. Con un impegno totale di 1300 miliardi l’Europa, indebitandosi sui mercati finanziari, mette in campo poco meno del 10% del suo prodotto lordo (Londra esclusa). Mentre i 540 miliardi sono già utilizzabili, i 750 lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Spesso noi ambientalisti ci siamo lamentati del fatto che il dibattito pubblico nel nostro Paese fosse straordinariamente arretrato rispetto a ciò che avviene negli altri paesi europei sul… Spesso noi ...

Esondazione Seveso, consigliere Pd denuncia: “Sorpresi da piena improvvisa, Mm e vigili in ritardo”

“Questa volta Mm e polizia locale non sono intervenuti tempestivamente. Lavoreremo perché questo non accada più. Con allerta arancione non bisogna aspettare la prima soglia per muoversi”. A dirlo è St ...

