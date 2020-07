I nuovi farmaci Diritto di sapere (Di sabato 25 luglio 2020) Scoprire un nuovo farmaco e stabilirne il rapporto benefici-rischi è un percorso che dura anni. Si comincia con un’idea, si fanno simulazioni al computer, si sintetizzano sostanze chimiche o si preparano prodotti biologici per effettuare i primi studi in vitro. Si impiegano enzimi, cellule, organoidi, organi per verificare le concentrazioni efficaci. Poi si passa alla sperimentazione su modelli animali, ancora oggi indispensabili perché le differenze fra la situazione in vitro e quella di un organismo vivente sono enormi. Naturalmente sulla base dell’esperienza e delle conoscenze generali si sceglierà una specie animale che per le sue caratteristiche si avvicini il più possibile all’uomo. Ad esempio, se dobbiamo studiare un farmaco che previene l’arteriosclerosi, utilizzeremo il coniglio e non il ratto, perché quest’ultimo ... Leggi su ecodibergamo

