I Fatti Vostri: Giancarlo Magalli porta in tribuna Marcello Cirillo (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo le pesanti illazioni di Marcello Cirillo, Giancarlo Magalli ha annunciato su Facebook di aver messo la questione in mano agli avvocati. L’ex collega ha accusato il conduttore di essere il responsabile non solo del suo allontanamento da I Fatti Vostri, ma anche di quello di Adriana Volpe e di Demo Morselli. Avanti un altro. Dopo le polemiche continue e la denunciaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

alob11 : i fatti vostri e i cazzi miei - LeonardoMontef6 : @SkyTG24 Tutti innocenti vuoi vedere che a commettere le porcherie che lor signori si vantavano li ho fatti io? Dic… - andrewsword2 : RT @itslavaleh: giusto per farmi i fatti vostri Avengers preferito? - itslavaleh : giusto per farmi i fatti vostri Avengers preferito? - Enea68193055 : @Nicla751 @giorgia47094986 @Ladyroses_12 fate la morale a tutti e poi siete tutte parole ma niente fatti. Pensate c… -