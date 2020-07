I conti del gruppo di Repubblica e Stampa durante il coronavirus (Di sabato 25 luglio 2020) GEDI ha pubblicato un esteso resoconto piuttosto impressionante ed esemplare dell'aggravamento della crisi del settore durante gli scorsi mesi Leggi su ilpost

fattoquotidiano : Genova, la Corte dei Conti: sui 27 milioni distribuiti dal governo per il Ponte, Giovanni Toti è riuscito a non spe… - fattoquotidiano : LA RAI COL BUCO Sprofondo rosso. Non è il remake del film di Dario Argento, ma la drammatica situazione dei conti d… - Mov5Stelle : Sul caso ??fondi della Lega?? su cui sta indagando la magistratura ??????? e sui 'custodi' dei conti del Carroccio si… - raffo1900 : RT @erretti42: Il caso più lampante è quello del Friuli-Venezia Giulia, governata dal leghista Fedriga, dove è dovuto intervenire il procur… - SteveBestOne : RT @Angelo_Mincuzzi: Conti in #Svizzera, #trust alle #Bahamas, milioni di euro ereditati dalla madre dentista e poi regolarizzati con gli s… -

Ultime Notizie dalla rete : conti del I conti del gruppo di Repubblica e Stampa durante il coronavirus Il Post Calcio: Santelli, da Crotone speranze riscatto a Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 LUG - "Da ieri in Calabria il cielo è sempre più blu, striato dal rosso dei colori della squadra del Crotone che festeggia a furor di popolo il ritorno nella massima serie di ca ...

Tesla non vede la crisi, numeri e ricavi da record

La crisi scatenata dal nuovo Coronavirus ha avuto un effetto deleterio per tutti i produttori di automobili, costretti a fare i conti con il blocco della produzione e vendite praticamente azzerate. Tu ...

(ANSA) - CATANZARO, 25 LUG - "Da ieri in Calabria il cielo è sempre più blu, striato dal rosso dei colori della squadra del Crotone che festeggia a furor di popolo il ritorno nella massima serie di ca ...La crisi scatenata dal nuovo Coronavirus ha avuto un effetto deleterio per tutti i produttori di automobili, costretti a fare i conti con il blocco della produzione e vendite praticamente azzerate. Tu ...