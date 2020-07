I 14 nuovi casi nel focolaio di Rovereto in Trentino (Di sabato 25 luglio 2020) Ci sono 14 nuovi casi di positivi al Coronavirus nel focolaio di Rovereto in Trentino. Dopo i 30 casi di giovedì nell’azienda di logistica Bartolini BRT, ieri ne sono stati registrati altri 14 (ai quali si aggiungono altri due contagi sul territorio provinciale). «Si tratta — ha spiegato Pier Paolo Benetollo, direttore sanitario dell’Azienda provinciale periservizi sanitari — dell’esito dei tamponi effettuati sul terzo cerchio». Vale a dire, spiega oggi il Corriere del Trentino, sui familiari dei dipendenti della ditta, sui contatti extralavorativi e sui cosiddetti «padronicini». Di questi 14, è stato sottolineato ieri, alcuni sono minorennni, «ma nessuno di loro frequenta scuole o centri ... Leggi su nextquotidiano

