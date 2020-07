Hysaj: «Fortuna che era fuorigioco e che c’era il Var» (Di sabato 25 luglio 2020) Hysaj ai microfoni di Dazn al fischio finale della gara contro il Sassuolo Primo gol in Serie A «Sono molto contento e poi qui con la maglia azzurra. Lo dedico a mia moglie e mio figlio e spero che ce ne siano altri» Partita complicata «Sono stati quattro gol, anche errori nostri, per Fortuna che c’è il Var ed era fuorigioco, dobbiamo fare più attenzione» Poi c’è il Barcelona «Il Sassuolo gioca il pallone come il Barcellona, ma il livello dei giocatori sarà più elevato e noi dovremmo fare attenzione e limare questi errori» Sul tuo futuro «Sto bene e vivo bene a Napoli e me la godo finché dura che ci sia il rinnovo o meno» L'articolo Hysaj: «Fortuna che era fuorigioco e che ... Leggi su ilnapolista

