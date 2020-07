Highilights Serie A 36a giornata: i gol di Milan – Atalanta del 24 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) Highlights Serie A 36a giornata i gol delle partite del 24-25-26 luglio La maratona Serie A prosegue venerdì 24 luglio con Milan – Atalanta che apre la 36a giornata. In questa ripresa di campionato le partite si svolgono alle 19:30 e 21:45 con alcuni incontri anche alle 17:15 (ma non durante la settimana). Ecco i gol delle partite: Highlights Milan – Atalanta 1-1 i gol Vivace pareggio tra Milan e Atalanta 1 a 1 con Zapata che risponde al vantaggio del Milan. I bergamaschi sono al momento al secondo posto mentre il Milan resta a due punti dalla Roma. Le partite del 25 ore 17.15Brescia-ParmaSky Sport Serie A ... Leggi su dituttounpop

