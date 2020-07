Helstrom, Vikings e Archer: i trailer rilasciati al Comic-Con@Home (Di sabato 25 luglio 2020) Comic-Con@Home: prime immagini per Helstrom di Hulu e dei nuovi episodi di Vikings e Archer Nonostante sia a casa il Comic-Con regala comunque grosse soddisfazioni per i fan delle serie tv. In particolare c’era molta curiosità per vedere Marvel’s Helstrom in partenza il 16 ottobre su Hulu uno degli ultimi progetti Marvel Television nati fuori da Disney+ e dal MCU. I dieci episodi che compongono la prima stagione, vedono al centro Daimon (Tom Austen) e Ana Helstrom (Sydney Lemmmon) figli di una potente e misteriosa serial killer. I due ragazzi, ciascuno secondo le proprie caratteristiche, daranno la caccia ai peggiori criminali della società. Creata da Paul Zbyszewski, vede nel cast Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, Ariana ... Leggi su dituttounpop

