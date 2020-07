Havertz al Chelsea serve alla Roma, ecco perché (Di sabato 25 luglio 2020) Roma - La Roma guarda con interesse alla Germania , su più fronti. Non solo quello temporale, visto che il 6 agosto a Duisburg affronterà il Siviglia in Europa League , ma anche e soprattutto per ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Havertz al Chelsea serve alla Roma, ecco perché: Dopo Werner e Ziyech Abramovich ha in pugno anche il talento del B… - Carbotty4 : Adesso che ci penso: se Havertz dovesse andare al Chelsea, il Leverkusen diventerebbe una squadretta da 4 soldi, quindi semifinali ez! - enzogoku69 : @vincentmeridio è il 5 giugno se io lo dico il 3 e nessuno al mondo ne parla e esclusiva non vale sui giorni, ugual… - FabioMonteross3 : @enzogoku69 @vincentmeridio Havertz è ancora più clamoroso. Sentivo parlare di tutt'altre squadre, Bayern su tutte.… - krudotwit : @cristianobtweet Il Chelsea l’anno prossimo è mostruoso. Ziyech, Werner, probabilmente Havertz... -