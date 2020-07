Harry e Meghan, tra «vipere» e «gelosie»: le anticipazioni della nuova biografia (Di sabato 25 luglio 2020) Manca ormai meno di un mese all’uscita dell’attesissima nuova biografia dei Sussex, «Finding Freedom», tanto che dalla Gran Bretagna arrivano già le prime scottanti anticipazioni. In primis, stando a quanto riportato dai principali tabloid, il libro mette in evidenza come sia stata soprattutto la «frustrazione di Harry», «molto più che la volontà di Meghan», a spingere la coppia verso le dimissioni reali. Leggi su vanityfair

