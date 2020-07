"Guai avere paura, è il peggior strumento politico". Maglie e coronavirus, stilettata al governo senza precedenti (Di sabato 25 luglio 2020) Maria Giovanna Maglie torna a parlare di coronavirus e immigrazione. La giornalista lo fa a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili: "A mettere a rischio l'estate sono i migranti che fuggono dall'hotspot e poi magari fanno come è successo a Sabaudia: vanno a vendere oggetti sulla spiaggia". Per la Maglie questa situazione crea inevitabilmente paura che "non ci fa vivere e diventa peggior strumento politico". Poi il monito: "Guai farci prendere dalla paura, io ho incontrato Gasparri in aereo, eravamo stipati e con mascherine che non servono a nulla. è altro quello che va fatto, vanno controllati gli arrivi". Secondo la giornalista ... Leggi su liberoquotidiano

Dodajoya : @Alfredo_easy ?? abito blu, mollettina leva ciuffone dello stesso colore, guai avere il ciuffone sugli occhi, trucco… - itsRypher : @elenoirebartoli @moonvchildx Giudicare le persone in base alle loro passioni e mettere limiti di età agli hobby ch… - w_andreazza : RT @AlleanzaC: Avere la competenza, ma non essere competenti: così è per @RegLombardia e #Governo @AzzolinaLucia Una situazione che provoca… - MauroRi79279191 : @SandroSca Con #Rugani nn si monetizza + e cn guai fisici d #Chiellini nn puoi avere solo 4 centrali. Daniele lo te… - AlleanzaC : Avere la competenza, ma non essere competenti: così è per @RegLombardia e #Governo @AzzolinaLucia Una situazione ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Guai avere Truffa alla Regione per ottenere finanziamenti, nei guai imprenditore nautico LuccaInDiretta Guai a sottovalutare Trump. Il monito di Moore ai democratici

È tornato Michael Moore. Il regista premio Oscar avvisa i democratici: non sottovalutate Trump. Intanto il presidente ammette di pentirsi ogni tanto dei suoi tweet. E si prepara a tre mesi di montagne ...

Serie C, guai per la Turris | Squadra ancora senza stadio

SERIE B Con una nota diramata sul proprio portale il Como comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra Carlo Sabatini.

È tornato Michael Moore. Il regista premio Oscar avvisa i democratici: non sottovalutate Trump. Intanto il presidente ammette di pentirsi ogni tanto dei suoi tweet. E si prepara a tre mesi di montagne ...SERIE B Con una nota diramata sul proprio portale il Como comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra Carlo Sabatini.