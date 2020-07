Grandine grande come palline da golf sui bagnanti: ecco l’impressionante video (Di sabato 25 luglio 2020) Un improvviso temporale accompagnato da una violenta grandinata si è scatenato nelle scorse ore lungo le coste del Salento, colpendo in particolare il litorale di Porto Cesareo, lungo il litorale ionico in provincia di Lecce, dove decine di bagnati sono stati costretti a una repentina fuga dalle spiagge. #video ALLA FINE DELL'ARTICOLO come si vede da diversi video girati coi telefoni e pubblicati sui social, in pochi attimi il cielo è stato oscurato da minacciose nubi nere e subito dopo al suolo si è scatenata una violentissima grandinata che ha costretto tutti a cercare rifugio e riparasi in luoghi di fortuna. L'ondata di maltempo si è scatenata intorno alle 16 di oggi, sabato 25 luglio, quando tra sabbia e ombrelloni sono piovuti enormi chicchi di Grandine grossi ... Leggi su howtodofor

