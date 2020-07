Grandinata a Porto Cesareo: bagnanti costretti alla fuga – Video (Di sabato 25 luglio 2020) Grandinata violenta a Porto Cesareo, in Puglia: i bagnanti si danno alla fuga, enormi disagi e danni sulla costa ionica Una Grandinata violenta si è abbattuta nel pomeriggio di oggi a Porto Cesareo, in Puglia, sulla costa ionica. I nuvoloni neri, poi la pioggia trasformatasi subito in grandine, con chicchi grandi quanto palline da ping pong. la perturbazione è durata non poco ed ha messo alla fuga i bagnanti, costretti a trovare riparo sugli stabilimenti balneari o dove capitasse. Tanti i danni, anche ai mezzi parcheggiati soprattutto a Torre Castiglione; danni riscontrati anche ai lidi Bonavista e Togo Bay, con il vento che ha spazzato via decine di ... Leggi su bloglive

