GradoJazz: Martedì 28 luglio Quintorigo (Di sabato 25 luglio 2020) Martedì 28 luglio al via GradoJazz by Udin&Jazz, trentesima edizione.Sul palcoscenico il Quintorigo (ore 20) e Michael League & Bill Laurance degli Snarky Puppy (ore 21.30).Il Festival prosegue fino al primo agosto con Alex Britti, Musica Nuda, Chiara Civello e Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Francesco Cafiso e Stefano Bollani.Al via Grado Jazz – che rientra nella 30° edizione di Udin&Jazz, organizzata da Euritmica – con un’edizione carica di energia e di sguardo al futuro. Cinque serate di concerti – da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto – per una platea gestita in assoluta sicurezza con la voglia di restituire al pubblico il diritto a fruire di nuovo della cura, della ricchezza, della bellezza della musica. Il debutto è previsto ... Leggi su udine20

