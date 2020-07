Gp Andalusia, Marquez: "Ci ho provato per evitare rimpianti" (Di sabato 25 luglio 2020) JEREZ - "Da quando mi hanno fatto l'operazione martedì sono sempre stato realista e ho provato a capire il mio corpo, ho iniziato a muoverlo un po' e ho visto che potevo provarci, ero ottimista. Oggi ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : Marquez rinuncia alla gara: 'Ci ho provato, adesso posso dormire sereno' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AndaluciaGP - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Marc Marquez in pista anche nella quarta sessione di prove libere del GP dell’Andalusia ? I dett… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Ufficiale la rinuncia di Marc Marquez: lo spagnolo domani non correrà nel GP dell’Andalusia… - saktya_alazhar : RT @tempodotco: MotoGP Andalusia: Fabio Quartararo Pole Position, Marquez Mundur - TiscaTi : RT @SkySportMotoGP: Marquez rinuncia alla gara: 'Ci ho provato, adesso posso dormire sereno' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AndaluciaGP ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Andalusia Marquez

ROMA. – Per permettere ai tifosi di condividere l’impresa, su Twitter c’era l’hashtag dedicato: #MM93Comeback. Marc Marquez una pagina di storia del motociclismo ha provato davvero a scriverla. Gli è ...Non è un momento fortunato per la famiglia Marquez. Dopo il grave infortunio di Marc, costretto all’intervento chirurgico all’omero e al ritiro nelle qualifiche del Gp d’Andalusia di MotoGP, tempi dur ...